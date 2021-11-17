لجان اللاجئين الفلسطينيين تحذر من اخفاق مؤتمر مانحي الانروا في جلب الدعم المالي

وقال دكتور زاهر البنا عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة أنه إذا أخفق هذا المؤتمر في مخرجاته التي نتطلع اليها بعين الأمل ستكون هناك كارثة على مجتمع اللاجئين ولن يكون هناك استقرار في المنطقة والإقليم.

وأكد في تصريح خاص لمراسلنا ان قضية اللاجئين المستمرة منذ 73 عاما يجب ان تنتهي بعودتهم وليس بتقليص الخدمات المقدمة لهم بالتالي إخفاق المجتمعين سيؤثر سلبًا على كل المنطقة سواء عربياً أو إقليميًا.

ووجه البنا رسالة للمجتمعين في بركسل بضرورة أن يكون هناك دعم مالي مستدام للأنروا حتى تتمكن من الخروج من قضية العجز المالي المتكرر في كل عام والذي يؤثر على الخدمة المقدمة للاجئين.

وأشار الى ان موظفي الأونروا يمكن ان يتأثروا بالأزمة من خلال عدم قدرة الاونروا بالإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب موظفيها وهذا يعتبر تجاوز لكل الخطوط الحمراء وبالتالي على المجتمعين في بروكسل اليوم العمل على نجاح هذا المؤتمر من أجل تقديم خدمة جيده إلى اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف :" نحن نؤكد على ضرورة الدعم المستدام للأونروا دون أي اشتراط أو دون ربطه باتفاق الإطار بين الولايات المتحدة و الأونروا لأنه هذا الاتفاق بحد ذاته يتعارض مع القرار المنشأ للوكالة و يمس سيادة و استقلالية الأمم المتحدة والمؤسسات المنبثقة عنها ".

وأعرب عن أمله بدعم مستدام بعيدًا عن أي شرط خاصةً أن أوضاع اللاجئين في تدهور مستمر وانه دون تقديم الدعم للأونروا سيكون الوضع صعب جدًا في مخيمات اللاجئين .

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