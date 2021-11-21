الجهود متواصلة لحل قضايا النقل بين ايران واذربيجان

واضاف قاسمي، خلال مباحثاته اليوم الاحد مع نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني "شاهين مصطفى يوف"، ان البلدين تجمع بينهما قواسم مشتركة كثيرة ويشكلان اسرة واحدة؛ منوها بالمباحثات مع الجانب الاذربيجاني حول موضوع فرض الرسوم على سائقي الشاحنات الايرانية وتسهيل التعاون الثنائي في هذا المجال.

كما اشار بان تسوية القضايا العالقة، تشكل اهم المحاور المطروحة على جدول مباحثاته مع الجانب الاذربيجاني اليوم؛ متطلعا للتوصل الى اتفاق بهدف رفع العقبات من مسار التعاون الثنائي وغيره من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وصرح وزير الطرق الايراني، ان هناك العديد من القضايا التي ينبغي حلها من اجل تعزيز العلاقات بين طهران وباكو اكثر فاكثر؛ وعلى سبيل المثال سيبحث البلدان في مشاريع : انشاء جسر على نهر "استاراتشاي" الحدودي، واستكمال طريق رشت – استارا السككي، وتفعيل حركة قطار المسافرين بين نخجوان ومشهد (في محافظة خراسان الرضوية – شرق).

واستطرد قائلا، ان المفاوضات بين طهران وباكو حول موضوع النقل عبر طريق استارا الاذربيجاني، ستسبق اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة؛ متوقعا تسهيل التعاون الثنائي في مجالات النقل وايضا صادرات الترانزيت.

واكد ان من اهم القضايا التي ينبغي معالجتها في هذا الخصوص، هي الرسوم المفروضة على الصادرات الايرانية؛ وعليه سيتم مناقشة هذا الامر خلال اجتماع مغلق مع الجانب الاذربيجاني وبالتالي عودة التعاون الثنائي في مجالات النقل والترانزيت الى طبيعته.

انتهى ** ح ع