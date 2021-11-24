رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية یؤكد على التعاون الرياضي بين طهران وبغداد

وقال السيد رضا صالحي أميري اليوم (الأربعاء) ، خلال زيارة حسن جاسم سليم في طهران أن "إيران لديها قواسم مشتركة كثيرة مع العراق ، نحن نعتبر هذا البلد وشعبه أخا وصديقًا لنا ومستعدون للتعاون الثنائي في المجال الرياضي لاسيما في مجال رياضة الشيش.

وأشار رئيس اتحاد العاب الشيش ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية فضل الله باقر زاده إلى المعسكر المشترك للمنتخبين الإيراني والعراقي في مقر الأكاديمية الأولمبية الوطنية وقال : "أقيم هذا المعسكر اليوم الاربعاء بالتعاون ودعم اللجنة الاولمبية الوطنية وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين والذي سيحقق نتائج جيدة لكلا البلدين.

بدوره اشاد رئيس الاتحاد العراقي لالعاب الشيش باللجنة الأولمبية الوطنية والاتحاد الإيراني لالعاب الشيش وقال ان"المعسكر الذي كان لدينا في طهران كان مفيدا للغاية ونحاول الاستفادة من القدرات الفنية والرياضية الايرانية وتعزيز التعاون الرياضي مع ايران في الفروع الرياضية الأخرى.

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