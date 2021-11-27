رئيس الجمهورية : نحرص على تعزيز التعاون مع دول المنطقة

اية الله رئيسي، ادلى بهذه التصريحات قبيل مغادرة طهران باتجاه عشاق اباد اليوم لحضور الدورة الخامسة عشرة لقمة رؤساء الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو).

ونوّه رئيس الجمهورية، بان قمة ايكو تنعقد لهذا العام تحت شعار "لنقف جنبا الى جنب من اجل بناء مستقبل افضل"؛ مبينا ان الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض المنجزات التي حققها المنظمة الاقتصادية وايضا اتخاذ قرارات جديدة.

وصرح، انه سيعقد خلال زيارته الحالية لعشق اباد، لقاءات ثنائية مع قادة الدول الاعضاء، وذلك انطلاقا من حرص الجمهورية الاسلامية على تعزيز التعاون مع دول الجوار والبلدان الاقليمية.

كما لفت الى مباحثاته المرتقبة مع رئيس جمهورية الدول المستضيفة لقمة ايكو، "قربانقلي بردی محمدوف"، وعدد من كبار المسؤولين في هذا البلد.

واوضح اية الله رئيسي، انه سيتباحث مع كبار المسؤولين في تركمانستان حول قضايا التعاون الاقليمي والثنائي، بما يشمل الغاز وتجارة الترانزيت وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين طهران وعشق اباد.

وتطلع رئيس الجمهورية، بان تحقق هذه الزيارة نتائج ايجابية على صعيدي التعاون الثنائي والاقليمي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع