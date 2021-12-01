كبير المفاوضين الايرانيين يلتقي ممثلي 3 دول اوروبية بفيينا

واشار موفد "ارنا" الى عاصمة النمسا، بأن هذا اللقاء جاء على امتداد المشاورات الدبلوماسية المكثفة بين الوفد الايراني وممثلي الدول المشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي .

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، القضايا الراهنة مع التركيز على الغاء الحظر الامريكي الظالم.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، جرت مباحثات بين نائب وزير الخارجية الايراني مع نائب الامين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "انريكي مورا"، وايضا وزير الخارجية النمساوي.

وبدات الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا لرفع الحظر الظالم وغير القانوني الامريكي، منذ امس الاول الاثنين؛ حيث يقود الفريق الايراني المفاوض، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني".

انتهى ** ح ع

