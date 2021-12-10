الجمهوریة الاسلامية الايرانية تشارک فی اجتماع مجموعة 3+3 في موسكو

ويشارك الاجتماع مساعدو وزراء الخارجية كل من ايران وجمهوريتا اذربيجان وارمينيا الى جانب روسيا وتركيا.

ويشارك مساعد وزير الخارجية المدير العام لمنطقة اوراسيا في الخارجية الايرانية علي رضا حقيقيان وعدد من الدبلوماسيين الايرانيين في موسكو في هذا الاجتماع الذي لم تحضرها جمهورية جورجيا.

ويهدف الاجتماع الى اجراء مشاورات لحل قضايا منطقة القوقاز حيث اكد المشاركون فيه على ضرورة تقديم الية اقليمية وتنفيذها لمعالجة قضايا القوقاز الجنوبی.

واعرب ممثل ایران فی اجتماع موسکو علي رضا حقيقيان عن امله فی ان یمهد الاجتماع ارضية التوصل الى الية مناسبة لتعزيز التعاون بين دول المنطقة.

من جانبها اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروا انه تمت دعوة جورجيا الى الاجتماع الا انها امتنعت عن المشاركة.

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