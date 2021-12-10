قاليباف يؤكد استعداد ايران لتوطيد العلاقات مع الجزائر خاصة البرلمانية

وخلال لقائه نظيره الجزائري ابراهيم بوغالي، الجمعة، على هامش مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي بدورته الـ 16 في اسطنبول بتركيا، ان الشعبين الايراني والجزائري يرتبطان بمشتركات سياسية ودينية كثيرة، ونحن في مجلس الشورى الاسلامي لنا الاستعداد لتأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين كونه يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية.

واشار الى اهمية القضية الفلسطينية في العالم الاسلامي وخيانة بعض الانظمة لهذه القضية، واضاف: اينما تواجد الكيان الصهيوني فانه لا يخلّف سوى زعزعة الامن وتاجيج الصراعات بين الشعوب الاسلامية وبلدان المنطقة.

واشاد رئيس السلطة التشريعية الايرانية بسياسات الجزائر الحكيمة حيال قضايا كالعراق وسوريا واليمن واضاف: نحن على استعداد لتوطيد العلاقات مع الجزائر لاسيما في المجالات البرلمانية.

*رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

من جانبه أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ابراهيم بوغالي خلال اللقاء رغبة بلاده في توطيد العلاقات مع ايران لاسيما في المجالات البرلمانية.

واشار الى القضية الفلسطينية، التي شكلت الموضوع الرئيسي للمؤتمر وقال: نريد إقامة تعاون جيد بين مختلف الفصائل الفلسطينية ونعتقد ان هذا الموضوع يسهم في ايجاد حل لقضية فلسطين.

ولفت الى ان الجزائر تشاطر الجمهورية الاسلامية الايرانية بمواقف ووجهات نظر وأفكار حيال قضية فلسطين، ووصف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانها قوة إقليمية وعالمية، معربا عن امله بالوصول الى حل للقضية الفلسطينية، التي تعد واحدة من الأزمات الرئيسية في العالم الإسلامي.

وأكد ان بلاده لن تدخل في مسار التطبيع كبعض الانظمة في العالم الاسلامي لأنها تعتقد بان التطبيع من شانه ان يؤدي الى تقويض قضية فلسطين ولا يقدم لها أي دعم.

وفي سياق آخر وجّه بوغالي الدعوة لنظيره الايراني لزيارة الجزائر، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بالعلاقات البرلمانية بين البلدين.

انتهى ** 2342