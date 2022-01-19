٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٢:١٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84620103
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وزير الاقتصاد بجمهورية نخجوان يدعو لتطوير التعاون مع إيران

وزير الاقتصاد بجمهورية نخجوان يدعو لتطوير التعاون مع إيران

باكو / 20 كانون الثاني/ يناير/ارنا- دعا وزير الاقتصاد بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي بجمهورية اذربيجان، تابديك علييف، لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار وزير الاقتصاد في نخجوان ، خلال اجتماعه بالقنصل الايراني العام أحمد حسيني، الأربعاء ، إلى أهمية وفائدة هذه المحادثات ، مؤكدا استعداد إيران لتعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة المعارض وتطوير الأسواق الحدودية المشتركة.

وأكد أنه بعد استعراض وتلخيص الإجراءات اللازمة لوضع الاتفاقات بين الجانبين حيز التنفيذ سيتم الاعلان عن كيفية العمل اقتصاديا في نخجوان.

من جانبه أشار القنصل الايراني العام إلى ضرورة تنمية الواردات والصادرات وتعزيز تعاون الغرف التجارية في المحافظات المجاورة مع  نخجوان ، وإقامة المعارض المشتركة والأسواق الحدودية ، وزيارة المسؤولين الاقتصاديين المعنيين من الجانبين ، ومعالجة المشاكل والعقبات التي تواجه رجال الاعمال الإيرانيين داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد حسيني خلال الاجتماع على اهتمام الجانبين بزيادة التعاون الاقتصادي ، وأعلن استعداد طهران لتنمية الاتصالات والعلاقات بين النشطاء والمؤسسات الاقتصادية في كلا الجانبين.

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