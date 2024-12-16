١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85691206
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نائئب لبناني: لا رهان إلا على المقاومة في دحر العدو

١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٥٧ ص
رمز الخبر: 85691206
نائئب لبناني: لا رهان إلا على المقاومة في دحر العدو

طهران / 16 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أكَّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي أنَّ المقاومة استطاعت من خلال صمود وثبات وتضحيات أهلها وبيئتها أن تفشل أهداف العدو الذي رفعها منذ بداية الحرب.

وافاد موقع العهد الاخباري ان كلام النائب الموسوي جاء خلال حفل تأبيني تكريمًا نظمه حزب الله في حسينية بلدة قرحا للشهيد حسين فضل الله الموسوي "السيد رضا"، بحضور لفيف من العلماء والفعاليّات البلديّة والإختيارية والحزبيّة وعوائل الشهداء.

وقال: "أما الرهانات الأخرى فهذا وقت امتحانها، في البداية دائما كانوا يقولون لنا إن القرارات الدولية تحمينا، والقرار 425 طبق من خلال المقاومة وهي من أجبرت العدو على الاندحار".

وختم النائب الموسوي: "إن العدو لا يقيم وزنًا لا لقرارات دولية ولا لأمم متحدة ولا مجلس أمن ويعتبر نفسه فوق القانون".

انتهى ** 2342

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