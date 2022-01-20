الصادرات الايرانية للعراق بلغت نحو 10 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الاخيرة

واعرب آل اسحاق عن امله في ان يرتفع المبلغ الى عشرة مليارات دولار حتى نهاية العام الايراني الجاري في 20 اذار - مارس القادم .

كما اشار آل اسحاق الى زيارة وفدين ايرانيين تجاريين كبيرين للعراق بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة في العراق لبحث الوضع الاقتصادي الحالي بين البلدين وافاق التعاون بينهما في المرحلة المقبلة.

واشار الى ان الوفد الاول الذي زار بغداد والمدن الجنوبية مكون من رئيس غرفة التجارة المشتركة ورؤساء غرف التجارة في المحافظات المحاذية للعراق اضافة الى عدد من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي ومسؤولين من السفارة الايرانية في بغداد وعدد من الناشطين التجاريين مع العراق ، حيث قام الوفد بلقاء وزير التجارة العراقي ورؤساء الاتحادات الصناعية وغرف التجارة العراقية.

واضاف ان وفدا اخر مكون من 60 شخصا من مدراء المصانع والشركات الانتاجية الايرانية زار اقليم كردستان العراق تزامنا مع عقد الاجتماع التجاري الثاني بين ايران والاقليم.

انتهى** 2344