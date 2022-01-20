٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٢:٢٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84620684
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الصادرات الايرانية للعراق بلغت نحو 10 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الاخيرة

الصادرات الايرانية للعراق بلغت نحو 10 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الاخيرة

طهران/ 20 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق يحيى آل اسحاق ، ان قيمة الصادرات الايرانية الى العراق بلغت خلال التسعة اشهر الاخيرة 9 مليارات و780 مليار دولار، أي بزيادة 14 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

واعرب آل اسحاق عن امله في ان يرتفع المبلغ الى عشرة مليارات دولار  حتى نهاية العام الايراني الجاري في 20 اذار - مارس القادم .

كما اشار آل اسحاق الى زيارة وفدين ايرانيين تجاريين كبيرين للعراق بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة في العراق لبحث الوضع الاقتصادي الحالي بين البلدين وافاق التعاون بينهما في المرحلة المقبلة.

واشار الى ان الوفد الاول الذي زار بغداد والمدن الجنوبية مكون من رئيس غرفة التجارة المشتركة ورؤساء غرف التجارة في المحافظات المحاذية للعراق اضافة الى عدد من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي ومسؤولين من السفارة الايرانية في بغداد وعدد من الناشطين التجاريين مع العراق ، حيث قام الوفد بلقاء وزير التجارة العراقي ورؤساء الاتحادات الصناعية وغرف التجارة العراقية.

واضاف ان وفدا اخر مكون من 60 شخصا من مدراء المصانع والشركات الانتاجية الايرانية زار اقليم كردستان العراق تزامنا مع عقد الاجتماع التجاري الثاني بين ايران والاقليم.

انتهى** 2344

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