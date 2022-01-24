٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٣:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84625548
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رئيس منظمة الطاقة الذرية: تطوير محطات الطاقة النووية استراتيجية وطنية

رئيس منظمة الطاقة الذرية: تطوير محطات الطاقة النووية استراتيجية وطنية

آبادان / 25 كانون الثاني / يناير/ارنا- اعتبر مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي، تطوير محطات الطاقة النووية من أجل استخدام الطاقة النظيفة بمثابة استراتيجية وطنية وأولوية.

وقال إسلامي خلال زيارته الاثنين لمنشأة دارخوين النووية في منطقة شادكان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران: إن تطوير محطات الطاقة النووية من المهام التي تحظى باهتمام خاص ضمن الاستراتيجية والخطط الوطنية.

واضاف: ان التوجه الان هو نحو استخدام الطاقة النظيفة في العالم وهذا الامر يعد من أولويات الحكومة الثالثة عشرة (الحالية).

وقال إسلامي: ان الاقتصاد النووي اليوم له قيمة مضافة عالية ولا تلوث ينجم عنه ويعد الأنظف صناعيا في قطاع توليد الكهرباء في العالم ، لذلك يجب أن نحقق قفزة في البلاد على صعيد العلوم والتكنولوجيا النووية.

ووصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية منشأة دارخوين النووية بأنها إحد أهم المنشآت النووية في البلاد وقال: ان دراسات معمقة اجريت على هذه المنشأة والتي يمكن أن تؤثر ايجابيا على إمدادات الكهرباء في خوزستان ، ومواجهة نقص الكهرباء.

انتهى ** 2342

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