رئيس منظمة الطاقة الذرية: تطوير محطات الطاقة النووية استراتيجية وطنية

وقال إسلامي خلال زيارته الاثنين لمنشأة دارخوين النووية في منطقة شادكان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران: إن تطوير محطات الطاقة النووية من المهام التي تحظى باهتمام خاص ضمن الاستراتيجية والخطط الوطنية.

واضاف: ان التوجه الان هو نحو استخدام الطاقة النظيفة في العالم وهذا الامر يعد من أولويات الحكومة الثالثة عشرة (الحالية).

وقال إسلامي: ان الاقتصاد النووي اليوم له قيمة مضافة عالية ولا تلوث ينجم عنه ويعد الأنظف صناعيا في قطاع توليد الكهرباء في العالم ، لذلك يجب أن نحقق قفزة في البلاد على صعيد العلوم والتكنولوجيا النووية.

ووصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية منشأة دارخوين النووية بأنها إحد أهم المنشآت النووية في البلاد وقال: ان دراسات معمقة اجريت على هذه المنشأة والتي يمكن أن تؤثر ايجابيا على إمدادات الكهرباء في خوزستان ، ومواجهة نقص الكهرباء.

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