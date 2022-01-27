إيران تحجز بطاقة التأهل الى مونديال قطر بالفوز على العراق

وبهدف "مهدي طارمي" الذي اختير كأفضل لاعب في المباراة، حقق المنتخب الإيراني بكرة القدم فوزا 1-0 على العراق ليتأهل إلى المونديال للمرة السادسة.

وبهذا الفوز بلغ رصيد ايران 19 نقطة وفي صدارة المجموعة بعد فوزه على سوريا 1-0 و 3-0 والعراق 3-0 و 1-0 والامارات 1-0 ولبنان 2-1 والتعادل مع كوريا الجنوبية 1-1 .

ولعب للمنتخب الايراني في هذه المباراة، امير عابدزاده، شجاع خليل زاده، محمد حسين كنعاني زادكان ، اميد نور افكن ، صادق محرمي، سعيد عزت اللهى، وحيد أميري، علي قلي زاده ، وسامان قدوس ، وعلي رضا جهانبخش ومهدي طارمي.

فيما ضمت تشكيلة المنتخب العراقي امام ايران فهد طالب، احمد ابراهیم، میثم جبار، فراس بطرس، محمد علی عبود، سعد عبدالامیر، حسن رائد، امیر العماری، بشار رسن، ایمن حسین و احمد فرحان.

وحكم المباراة طاقم حكام استرالي وهم كريستوفر جيمس بيث حكماً أول، إلى جانب أنطون ستينين وآشلي وارويك بيكهام، مساعدي الحكم ، وشون روبرت إيفانز مساعد رابع للحكم.

وحضر النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، ووزير الرياضة والشباب حميد سجادي، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رضا صالحي أميري ، ومجموعة من المسؤولين والرياضيين في ملعب ازادي تعبيرا عن دعمهم وتشجيعهم للمنتخب الايراني.

انتهى** 2344