امیر عبداللهیان: ايران تولي الاهمية لتطوير التعاون مع دول اميركا اللاتينية

وهنّأ امیر عبداللهیان، خلال الاتصال الهاتفي اليوم الجمعة بفوز الرئيس النيكاراغوي دانيل اورتيغا بولاية جديدة، مؤكدا استعداد طهران لتوطيد العلاقات وتعزيز التعاون بين البلدين.

واعتبر مشاركة مساعد الرئيس الايراني في الشؤون الاقتصادية محسن رضائي في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس النيكاراغوي دانيل اورتيغا مؤشرا على اهتمام ايران بتنمية التعاون مع بلدان اميركا اللاتينية لاسيما نيكاراغوا.

وأكد استعداد طهران لوضع جميع الاتفاقات الموقعة بين البلدين اثناء زيارة مساعد رئيس الجمهورية لهذا البلد حيز التنفيذ.

ودعا نظيره النيكاراغوي لزيارة ايران معربا عن ارتياحه للمستوى الطيب في العلاقات بين البلدين، وأمله بتنمية التعاون الاقتصادي بينهما أكثر مما مضى.

من جانبه وجه وزير خارجية نيكاراغوا خلال الاتصال الهاتفي الشكر والتقدير لحضور مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس النيكاراغوي واعتبر استضافة الوفد الايراني فخرا لبلاده، موجها احر التحيات من رئيس بلاده لرئيس الجمهورية والحكومة والشعب الايراني.

وقال دنيس مونكادا: هنالك اتفاقيات مختلفة موقعة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية من ضمنها الادوية والعلوم والتكنولوجيا والصناعة وان نيكاراغوا على استعداد لتنفيذ هذه الاتفاقيات والتقدم بها الى الامام على وجه السرعة.

ووجه وزير خارجية نيكاراغوا الدعوة بالمقابل لوزير الخارجية الايراني لزيادة بلاده، موجها تحيات الرئيس دانيل اورتيغا للرئيس آية الله رئيسي.

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