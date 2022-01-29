٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٧:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84629957
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وزير الجهاد الزراعي: الاكتفاء الذاتي في انتاج الارز اولوية الحكومة في القطاع الزراعي

وزير الجهاد الزراعي: الاكتفاء الذاتي في انتاج الارز اولوية الحكومة في القطاع الزراعي

اكد وزير الجهاد الزراعي الايراني جواد ساداتي نجاد، بان الاكتفاء الذاتي في انتاج الارز وقطع وارداته يعد اولوية للحكومة الثالثة عشرة الحالية.

وفي تصريحه مساء الجمعة خلال اجتماع المجلس الاداري لمحافظة كيلان شمال ايران، اعتبر ساداتي نجاد، الارز ثاني سلعة زراعية استراتيجية وكثيرة الاستهلاك في البلاد، وقال: ان الاكتفاء الذاتي في انتاج الارز وقطع وارداته يعد اولوية للحكومة.

واعتبر ان لمحافظة كيلان دورا اساسيا في تحقيق الاكتفاء الذاتي بانتاج الارز واضاف: ان محافظة كيلان تضم 430 الف هكتار من الاراضي الزراعية وتبلغ قيمة محاصيلها الزراعية 30 تريليون تومان علما بان لها ايضا صادرات بقيمة 600 مليون دولار سنويا.

واضاف: ان احدى القضايا المهمة للبلاد هي انتاج الارز وتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج هذا المحصول الاستراتيجي اذ اننا الان نستورد مليون طن منه سنويا.

انتهى ** 2342

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