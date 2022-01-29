رئيسي يهنئ بمرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين ايران وكازاخستان

وكتب رئيسي في رسالة التهنئة، ان العلاقات بين طهران و"نورسطان" تتضمن مجموعة واسعة من القضايا التي افضت الى توقيع 114 وثيقة للتعاون الثنائي ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعاملت مع جمهورية كازاخستان على مدى السنوات الثلاثين الماضية، باعتبارها شريكة جديرة بالثقة في منطقة اسيا الوسطى وبحر قزوين؛ وانطلاقا من ذلك فقد حرصت على توسيع العلاقات معها.

وكتب اية الله رئيسي الى توكايوف، ان التعاون داخل المحافل الدولية بين ايران وكازاخستان، يضمن مصالح الجانبين؛ مضيفا ان طهران لطالما رحبت بمبادرات كازاخستان على الصعيد الدولي، وثمّنت في الوقت نفسه دعم نورسلطان لمواقفها في ظروف الحظر العسيرة.

كما شكر نظيره الكازاخي على قبول دعوته بزيارة ايران، متطلعا الى اجراء هذه الزيارة في المستقبل القريب.

وختم رئيس الجمهورية بالقول : انني اسأل الباري تعالى بالسلامة والنجاح لفخامتكم، وبالرقي والازدهار لشعب جمهورية كازاخستان الشريف.

انتهى** ح ع