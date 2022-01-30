مسؤول : ارتفاع حجم الترانزيت عبر الحدود الايرانية الى 75 بالمئة

وفي تصريح له اليوم، اوضح "مقدسي" ان حجم البضائع الاجنبية التي نقلت عبر المنافذ الايرانية خلال الشهور العشر الاخيرة، بلغ 10 ملايين و228 الف طن.

وتوقع هذا المسؤول بوزارة الاقتصاد والشؤون المالية، ان حجم الترانزيت عبر معابر الجمهورية الاسلامية سيرتفع بنهاية العام الحالي (الايراني في 20 اذار / مارس 2022) الى 12 مليونا و400 الف طن.

ونوّه مقدسي، بان الحكومة الايرانية وضعت على جدول سياساتها الرئيسية الارتقاء بمستوى التعامل التجاري مع دول الجوار وتسهيل الاجراءات المتعلقة بترانزيت سلع الدول الاخرى عبر حدود البلاد.

انتهى ** ح ع

