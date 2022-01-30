مسؤول : وزير الصناعة يزور الامارات وعمان

واوضح "بيلتن" في تصريح له اليوم الاحچ، ان رئيس منظمة التنمية التجارية وعددا من ممثلي القطاعين العام والخاص فی ایران سيرافقون وزير الصناعة خلال هذه الزيارة، والتي تأتي في اطار برامج طهران لتوسيع الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية مع بلدان المنطقة ولاسيما دول الجوار الجنوبي.

واضاف، ان فاطمي امين سيقوم بزيارة الامارات في 17 الى 19 فبراير / شباط القادم؛ يرافقه وفد تجاري واقتصادي كبير.

وتابع هذا المسؤول، ان وزير الصناعة الايراني سيتفقد خلال زيارته للامارات معرض اكسبو ويجتمع برجال الاعمال والتجار الايرانيين في هذا البلد، كما سيحضر الاجتماع المشترك بين اعضاء الوفد التجاري المرافق مع رجال اعمال الدول المختلفة المقيمين في دبي.

ولفت، بأن وزير الصناعة سيجري على امتداد هذه الزيارة، مباحثات مع كبار المسؤولين الحكوميين واصحاب القطاع الخاص بمخلتف المجالات الاقتصادية والتجارية لدى هذا البلد.

كما اشار بيلتن الى الزيارة المرتقبة لوزير الصناعة والتعدين والتجارة (الايراني)، في 8 الى 10 فبراير القادم، الى سلطنة عمان؛ مبينا ان الوزير فاطمي امين سيشارك على امتداد هذه الزيارة في اجتماع اللجنة المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسلطنة.

واضاف، ان وفدا رفيع المستوى من كبار المسؤولين واصحاب القطاع الخاص الايراني سيرافق وزير الصناعة في زيارته القادمة الى مسقط.

واستطرد مدير عام الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية : ان الجانبين سيبحثان خلال اجتماع اللجنة المشتركة، في سبل التعاون الثنائي بشتى المجالات الاقتصادية وتاكيدا الاستثمارات والتجارة والصناعة والمناجم والنقل الجوي والبحري وتجارة الترانزيت والطاقة والخدمات الفنية والهندسية والسياحة والثقافة، بالاضافة الى التعاون القضائي والقنصلي وريادة الاعمال والصحي بين طهران ومسقط.

انتهى ** ح ع