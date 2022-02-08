نائب وزير : تراجع استيراد الدواء في مرحلة ما بعد الثورة الى 95 بالمئة

وفي تصريحه اليوم خلال مراسم ازاحة الستار عن احدث منتجات شركة "داروبخش" لتوزيع الدواء في ايران، اوضح "رعيتي فرد"، ان 75 بالمئة من حجم الدواء المستهلك في ايران قبل انتصار الثورة الاسلامية كان يستورد من خارج البلاد، لكن اليوم وبفضل جهود العلماء واصحاب الشركات المحلية، ارتفع حجم الانتاج الوطني للدواء الى 95 بالمئة.

وهنأ نائب وزير التعاون بحلول "عشرة الفجر المباركة" واقتراب الذكرى الثالثة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران (14 شباط)؛ مبينا ان شركة "داروبخش" الايرانية لانتاج الدواء تمكنت بجهود العلماء وكوادرها المتخصصة والنزيهة والكفوءة من احراز التألق في مجال توطين الصناعات الدوائية.

ولفت، بان العدو اليوم وبعد فشله في الحرب العسكرية والثقافية ضد الجمهورية الاسلامية، لجأ الى انواع الحظر والمكائد لتقويض الانتاج المحلي في ايران.

واردف رعيتي فرد، قائلا : ان العدو لم يستثن حتى الظروف الناجمة عن جائحة كورونا من هذا المخطط البغيض، لكن جهود المنتجين الايرانيين تمكنت من اجهاض نتائج الحصار والحظر المفروض على البلاد.

انتهى ** ح ع