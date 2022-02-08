وزير الصناعة : سلطنة عمان مستعدة لرفع العلاقات التجارية والاقتصادية معنا 

جاء ذلك خلال تصريحات وزير الصناعة الايراني باجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وعمان، الذي انعقد اليوم الثلاثاء في مسقط، ومباحثاته مع وزير الخارجية العماني "بدر بن حمود البوسعيدي".

ولفت "فاطمي امين"، بان الاواصر العريقة والقائمة على اسس المحبة بين البلدين، من شانها ان تمهد الطريق لرفع مستوى التعاون الايراني العماني في المجالات التجارية.

الى ذلك، اعتبر وزير الخارجية العماني، زيارة وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني لمسقط، انها تصب في ترسيخ مزيد من التعاون التجاري بين البلدين الصديقين والجارين ايران وعمان.

واكد "البوسعيدي" في تصريحه خلال اللقاء مع فاطمي امين اليوم، على استعداد مسقط لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع طهران.

علما ان الاجتماع التاسع عشر للجنة التعاون الاقتصادي بين ايران وعمان بدا اعماله في العاصمة العمانية مسقط اليوم، ويستمر الى يوم غد الاربعاء؛ وسيبحث المشاركون في سبل توقيع 11 مذكرة للتعاون الثنائي، وايضا زيادة الصادرات الايرانية بواقع 10 في المئة الى عمان واستخدام الطاقات المتوفرة في السلطنة لترانزيت البضائع الايرانية الى سائر البلدان.

والجدير بالذكر ايضا، ان 20 شركة تابعة لاصحاب القطاع الخاص في ايران، ترافق وزير الصناعة في زيارته الحالية لمسقط.

انتهى ** ح ع