ايران ونخجوان تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالات الاسرة والشباب

وأكد القنصل الايراني خلال اللقاء، الذي جرى الاربعاء، أهمية ومكانة المرأة في الدين الاسلامي الحنيف وقدم شرحا عن الخطوات الواسعة والداعمة التي تتخذها الحكومة الايرانية في اسناد دور المرأة وايجاد حلول للمشاكل التي يواجهها ذوو الحاجة الى الرعاية الاجتماعية.

وأعلن حسيني استعداد القنصلية الايرانية في جمهورية نخجوان لمتابعة شؤون التقدم بالتعاون بين الجانبين في المجالات ذات الرغبة المشتركة حيث تقرر مواصلة الاتصالات في هذا المجال.

من جانبها قدمت رئيسة اللجنة الحكومية في شؤون الاسرة والشباب في جمهورية نخجوان، عرضا لمهام هذه اللجنة والخطوات التي تتخذها على صعيد ايجاد حلول لمشاكل الاسرة والمرأة والاطفال.

واضافت سيداوا: بفضل النسيج الاجتماعي والمبادئ العقيدية للشعب في جمهورية نخجوان فان الاطفال والمسنين يحظون بدعم كامل من الاسرة وذويهم لذلك فان عددا قليلا من المسنين فقط يقضون في دور العجزة.

انتهى ** 2342