خبیر سیاسی: الخلافات الداخلية في امريكا تعرقل التوصل الى اتفاق في فيينا

وفي حوار خاص مع ارنا، اشار رمضاني اليوم الخميس الى رسالة 33 عضوا جمهوريا في الكونغرس الامريكي الى جو بايدن بشأن المفاوضات الجارية في فيينا واضاف ان ما تحمله هذه الرسالة يشير ان التوصل الى اتفاق يضمن مطالب الجمهورية الاسلامية الايرانية لا يمكن بالسهولة.

واضاف ان هذه الرسالة تكشف عن الخلافات في داخل الولايات المتحدة الامريكية وانعكاساتها على التوصل الى الاتفاق النووي ملفتا ان اعضاء الكونغرس الامريكي كانوا يكتبون مثل هذه الرسائل في فترات مختلفة فعلى سبيل المثال كتب 47 عضوا جمهوريا في الكونغرس الامريكي رسالة مماثلة في العام 2015 .

وتابع ان هذه الرسالة تشير إلى امكانية الانسحاب من الاتفاق في اي ادارة امريكية وان الكونغرس الامريكي يستطيع ان يغير فحوى الاتفاق.

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