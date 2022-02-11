١١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84647996
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في برقية تهنئة للرئيس الايراني...

رئيس صربيا يعلن استعداد بلاده للمزيد من تطوير العلاقات مع ايران

رئيس صربيا يعلن استعداد بلاده للمزيد من تطوير العلاقات مع ايران

بلغراد / 11 شباط/ فبراير/ارنا- بعث رئيس جمهورية صربيا الکساندر فوتشيتش برقية لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي هنأ فيها لمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية، معلنا الاستعداد للمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.

وجاء في جانب من البرقية التي بعثها الرئيس الصربي اليوم الجمعة: اعتقد بان التعاون الراهن سيستمر لتحسين وتعميق العلاقات الشاملة بين جمهورية صربيا والجمهورية الاسلامية الايرانية على اساس الاحترام والتفاهم المتبادل في المرحلة القادمة وانا شخصيا على استعداد للمشاركة فيه.

واضاف: انني على ثقة عميقة بان التعاون الثنائي عن طريق المحادثات السياسية سيساعد في المزيد من تقوية العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

وختم الرئيس الصربي برقيته بالقول: اغتنم هذه الفرصة للتاكيد باننا ممتون كثيرا لدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لسيادة ووحدة اراضي جمهورية صربيا ونعتبر مثل هذه الرؤية تاكيدا لا شك فيه للصداقة الممتدة منذ عقود بين بلدينا وشعبينا.

انتهى ** 2342

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