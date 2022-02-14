صادرات السلع الايرانية بلغت اكثر من الضعف للكثير من الدول

وقال بيمان باك في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الاحد: ان صادرات البلاد لدول المنطقة وآسيا حققت زيادة ملحوظة بحيث انها بلغت اكثر من الضعف للكثير من الدول مقارنة مع العام الماضي (العام الايراني الحالي بدا في 21 اذار/مارس 2021).

واوضح بان صادرات البلاد الى دول مثل روسيا وتركيا والعراق ودول جنوب شرق آسيا حققت زيادة غير مسبوقة خلال الاشهر الاخيرة.

واعتبر عقد اجتماعات مشتركة وتنظيم معارض تخصصية وفعاليات تجارية ثنائية مع الدول الجارة، من البرامج الاساسية للحكومة الثالثة عشرة الحالية في مجال التجارة الخارجية.

واشار الى الدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع الدول الاخرى ومن ضمنها الجارة لافتا في هذا الصدد الى حل مشكلة الغاز مع تركمنستان بعد عدة اعوام والزيارة التي قام بها وزير الصناعة الى سلطنة عمان والاتفاقيات التجارية المهمة التي تم ابرامها خلال الزيارة.

واعلن بيمان باك بان اكبر ملعب رياضي في العراق انشئ من قبل شركات ايرانية سيتم افتتاحه خلال الاسبوع القادم.

كما اشار الى التخطيط لتنمية العلاقات التجارية مع سوريا واضاف: ان المشاكل البنكية مع سوريا قيد الحل في الوقت الحاضر ومن المقرر ان نصل الى اسواق شمال افريقيا عبر سوريا.

وحول العلاقات التجارية مع تركيا قال: رغم السقوط الشديد للعملة الوطنية التركية والذي ادى الى ايجاد صعوبات في صادراتنا اليها الا ان هذه الصادرات بلغت اكثر من الضعف بما يشير الى نجاح التجارة الايرانية.

واكد اهمية مقايضة السلع في عملية التبادل التجاري في عالم اليوم واعتبر الدول الافريقية افضل فرصة للمقايضة بالنسبة للاقتصاد الايراني حيث تعد اسواقا مناسبة للسلع الايرانية ويمكنها بالمقابل توفير المواد الخام للمصانع الايرانية.

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