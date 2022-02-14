السفير سبحاني: نمو حجم التبادل التجاري بين ايران وسوریا بنسبة 90بالمائة

وأكد سبحاني في تصريح خاص لـ"الوطن سوریا"،امس الاحد أن مستقبل علاقات البلدين واضح تماماً، و ازدادت العلاقات التجارية بين البلدين بنحو 90 بالمائة خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأضاف: نحن عازمون على تنمية ذلك، والعمل الاقتصادي ليس بعمل سهل ونحن نمهد الأرضية اللازمة لذلك.

كما أكد أن الإرادة السياسية لكبار المسؤولين في إيران وسوريا هي تعميق مجالات التعاون بينهما على جميع الأصعدة بعد مرحلة صعبة من حرب صعبة في مواجهة الإرهابيين وداعميهم الدوليين والأميركيين.

واضاف: ارتقت بالعلاقات بين البلدين على المستوى الإستراتيجي مع إصرار على تعزيز هذه العلاقات في المستويات المختلفة الاقتصادية والثقافية والعلمية والتعليمية والشعبية، مؤکدا ان هناك إمكانية هائلة بين البلدين لتعزيز العلاقات وعزماً راسخاً لاستخدام هذه الإمكانیات.

ولفت السفير سبحاني إلى أن إيران تدعم السلامة الإقليمية وسيادة الجمهورية العربية السورية بشكل كامل ومع إدانتها للحضور غير الشرعي للعناصر الأجنبية على الأراضي السورية، وتؤكد ضرورة إعادة كل شبر من هذه الأراضي إلى سيطرة الحكومة السورية الشرعية.

وشدد على أن ايران كما دعمت سوريا في حربها ضد الإرهابيين ستقف إلى جانب السوريين في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.

وصرح أن طهران مستمرة في دعم محور المقاومة والقضية الفلسطينية وتعميق مجالات التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة ومن ضمنها الجمهورية العربية السورية وأن هذا من أولويات السياسية الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، بشار الجعفري، أن العلاقات السورية الإيرانية غيرت منطق العلاقات السياسية الدولية ومفهوم الجغرافيا السياسية ولذلك علاقات البلدين ليست اعتيادية، وهي علاقة تحالف ونحن نعتز بالعلاقة التي تجمعنا بحليفتنا إيران.

وكان الجعفري يتحدث مع الصحفيين على هامش حفل استقبال أقامته السفارة الإيرانية بدمشق لمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيرانية، والعيد الوطني.

وبخصوص احتمال حصول زيارات رسمية على مستوى رفيع بين البلدين خلال الفترة القليلة القادمة، اعتبر الجعفري أن العلاقات بين البلدين تتحمل مثل هكذا سيناريوهات وزيارات رفيعة المستوى علماً أن الزيارات لا تتوقف بين البلدين وهذا السيناريو وارد.

وفي كلمة له خلال الحفل، أكد الجعفري أن الأحداث التي تستهدف المنطقة برمتها منذ عام 2011 أثبتت صوابية القراءة التاريخية لمؤسسي العلاقات السورية- الإيرانية وصدقية تلك العلاقات، إذ شكلوا محور المقاومة الذي خرج أبطالاً شجعاناً كالشهيد قاسم سليماني، وقد سبقه آلاف الشهداء من مقاتلين ومستشارين امتزجت دماؤهم بالدم السوري وتعشقت دماؤهم بالتراب السوري.

وشدد نائب وزير الخارجية السوري على أن سوريا تقدر قيادة وشعباً وحكومة تقديراً عالياً ما قدمته إيران وما تقدمه من دعم اقتصادي وسياسي وعسكري وأمني لسوريا في معركتها ضد المتآمرين على وحدة سوريا وثقافتها وحضارتها.

وأكد الجعفري، أن سوريا تعتبر إيران شريكاً إستراتيجياً وحليفاً إستراتيجياً وتثمن دورها المسؤول داخل المجتمع الدولي كدولة تحترم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وتسهم في مواجهة تعسف القوى الإمبريالية وممارساتها بالحد من سيادة واستقلال شعوبنا.

وحول الاجتماع الوزاري العربي القادم واحتمالية اتخاذ قرار بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، أكد الجعفري لـ"الوطن"، أن هذه الاجتماعات هي اجتماعات تمهيدية للقمة ولا جديد على هذا الصعيد.

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