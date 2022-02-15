الإعلام الإنجليزي يشيد باداء مهدي طارمي

وأشادت إحدى وسائل الإعلام الإنجليزية باداء مهدي طارمي، معتبرا ایاه جديرا بالحضور في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، و کتبت: ان طارمي تمكن من تسجيل هدف وتمريرة حاسمة في مباراة فريقه بورتو ضد فريق سبورتينغ براغا في الاسبوع الماضي.

واضاف ان طارمي هو أحد اللاعبين الإيرانيين الموهوبين الذي قدم أداءً جيدًا في السنوات القليلة الماضية ويتمتع بقوة جسدية كبيرة وقد أظهر موهبة لا مثيل لها في كرة القدم، ونحن ننتظر انتقال طارمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل القریب.

يذكر أن مهدي طارمي اختير كأفضل هداف للدوري البرتغالي في عام 2020، كما اختير عدة مرات كأفضل لاعب دولي للاسبوع في اسيا.

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