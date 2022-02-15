١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٣:٤٦ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84651853
٠ Persons

سمات

الإعلام الإنجليزي يشيد باداء مهدي طارمي

الإعلام الإنجليزي يشيد باداء مهدي طارمي

طهران / 15 شباط/فبراير/ارنا- أشادت إحدى وسائل الإعلام الإنجليزية باداء اللاعب الإيراني لفريق بورتو،مهدي طارمي، معربة عن أملها في أن يلعب طارمي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشادت إحدى وسائل الإعلام الإنجليزية باداء مهدي طارمي، معتبرا ایاه جديرا بالحضور في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، و کتبت: ان طارمي تمكن من تسجيل هدف وتمريرة حاسمة في مباراة فريقه بورتو ضد فريق سبورتينغ براغا في الاسبوع الماضي.

واضاف ان طارمي هو أحد اللاعبين الإيرانيين الموهوبين الذي قدم أداءً جيدًا في السنوات القليلة الماضية ويتمتع بقوة جسدية كبيرة  وقد أظهر موهبة لا مثيل لها في كرة القدم، ونحن ننتظر انتقال طارمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل القریب.

يذكر أن مهدي طارمي اختير كأفضل هداف للدوري البرتغالي في عام 2020، كما اختير عدة مرات كأفضل لاعب دولي للاسبوع في اسيا.

انتهی** 3280

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha