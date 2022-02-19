رئيس صربيا يؤكد رغبة بلاده بتطوير التعاون مع ايران

وافاد المكتب الصحفي للرئاسة الصربية في بيان اصدره اليوم السبت بان رئيس جمهورية صربيا اشار في اتصاله الهاتفي مع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي الى ان البلدين يحتفلان بالذكرى السنوية الـ 85 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما هذا العام بحيث يزخر بالنماذج الجيدة للتعاون والاتصالات المستمرة.

وصرح بان فرصا ممتازة متوفرة للتعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والانشطة الانتاجية والانشائية والمنجمية والطاقوية وتكنولوجيا المعلومات وكذلك في مجالات التعليم والثقافة والرياضة.

واكد فوتشيتش بان صربيا توجه الشكر الخالص لايران التي تثبت، رغم الضغوط الكبيرة، صداقتها بموقف مبدئي حول احترام سيادة ووحدة اراضي صربيا.

واعرب الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي عن الامل بان تتحقق الاتصالات المخطط لها مسبقا وكذلك تبادل الزيارات على مستوى عال قريبا.

وتباحث الرئيسان كذلك حول الاحداث الجارية على صعيد السياسة العالمية واتفقا على ان تتم زيارة الرئيس الصربي الى ايران بعد الانتخابات العامة في بلاده.

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