أمير قطر يستقبل الرئيس الإيراني اليوم

وسيبحث الرئيس الإيراني وامير قطر، العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وسيجري وفدا البلدين رفيعي المستوى محادثات وسيتم في ختامها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الايراني ابناء الجالية الايرانية المقيمين في قطر وكذلك التجار ورجال الاعمال الايرانيين والقطريين.

وفي اليوم الثاني من زيارته الى الدوحة، سيشارك الرئيس الايراني غدا الثلاثاء في اجتماع القمة السادس لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF .

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