٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84657221
٠ Persons

سمات

أمير قطر يستقبل الرئيس الإيراني اليوم

أمير قطر يستقبل الرئيس الإيراني اليوم

طهران / 21 شباط/فبراير/ارنا- يستقبل امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله ابراهيم رئيسي، الذي يصل الدوحة في زيارة دولة.

وسيبحث الرئيس الإيراني وامير قطر، العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وسيجري وفدا البلدين رفيعي المستوى محادثات وسيتم في ختامها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الايراني ابناء الجالية الايرانية المقيمين في قطر وكذلك التجار ورجال الاعمال الايرانيين والقطريين.

وفي اليوم الثاني من زيارته الى الدوحة، سيشارك الرئيس الايراني غدا الثلاثاء في اجتماع القمة السادس لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF .

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha