ايران تنجح في صنع قرنية اصطناعية

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة للقرنية الاصطناعية، "سعید حیدري کشل" في تصريح خاص لمراسل" ارنا" الیوم الاثنین أن القرنية الاصطناعية يمكن أن تكون بديلاً جيدًا لزراعة القرنية الطبيعية، مضیفا انه تم استخدام تقنيات حديثة کالذكاء الاصطناعي والطابعات ثلاثية الأبعاد في صنع هذا المنتج التكنولوجي، مما يميزها عن نظيراتها الأجنبية.

واضاف ان ايران أصبحت واحدة من الدول القليلة التي تمتلك تقنية صنع هذا المنتج.

وصرح انه سيتم تلبية الحاجة المحلیة للقرنية الاصطناعية من خلال صنع هذا المنتج، کما ستسهم في ازدهار السياحة العلاجية في البلاد.

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