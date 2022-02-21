٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٤ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84657490
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ايران تنجح في صنع قرنية اصطناعية

ايران تنجح في صنع قرنية اصطناعية

طهران / 21 شباط/فبراير/ارنا- تمكنت شركة إيرانية قائمة على المعرفة من توطين وصنع قرنية اصطناعية، ما يساعد ايران علی مسار الاكتفاء الذاتي في صنع القرنية ومنع التدفق غير الضروري للعملات الأجنبية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة للقرنية الاصطناعية، "سعید حیدري کشل" في تصريح خاص لمراسل" ارنا" الیوم الاثنین أن القرنية الاصطناعية يمكن أن تكون بديلاً جيدًا لزراعة القرنية الطبيعية، مضیفا انه تم استخدام تقنيات حديثة کالذكاء الاصطناعي والطابعات ثلاثية الأبعاد في صنع هذا المنتج التكنولوجي، مما يميزها عن نظيراتها الأجنبية.

واضاف ان ايران أصبحت واحدة من الدول القليلة التي تمتلك تقنية صنع هذا المنتج.

وصرح انه سيتم تلبية الحاجة المحلیة للقرنية الاصطناعية من خلال صنع هذا المنتج، کما ستسهم في ازدهار السياحة العلاجية في البلاد.

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