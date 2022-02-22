القمة بين رئيسي والشيخ تميم شكّلت انطلاقة لتنشيط العلاقات الايرانية القطرية

"امير عبداللهيان" ادلى بهذا التصريح خلال مباحثاته عصر اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري "محمد بن عبد الرحمن ال ثاني".

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء، اخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية، وبما يشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية، وايضا القضايا المتعلقة بالرعايا الايرانيين المقيمين في قطر.

واشاد وزير الخارجية بكرم ضيافة قطر عند استقبال الوفد الايراني برئاسة "اية الله رئيسي"، وايضا تنظيم اجتماع قمة الدول المصدرة للغاز بنجاح.

الى ذلك، نوّه وزير خارجية قطر بأهمية المباحثات بين "اية الله رئيسي" و"الشيخ تميم"؛ مؤكدا ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن كبار مسؤولي البلدين.

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء، القضايا والتطورات الهامة المتعلقة بمفاوضات فيينا والقضايا الاقليمية بما في ذلك الوضع الراهن في افغانستان واليمن.

انتهى ** ح ع