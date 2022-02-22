رئيس الجمهورية: يجب تنشيط الطاقات المتوفرة لدى دول المنطقة

وقال الرئيس آية الله رئيسي في كلمته اليوم الثلاثاء خلال لقائه حشدا من التجار والناشطين الاقتصاديين القطريين والايرانيين في الدوحة: ان السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على تطوير علاقات الجوار ونحن نعتقد بان هنالك الكثير من الطاقات المتوفرة لدى الدول الجارة ينبغي تنشيطها.

واضاف: ان قسما ضئيلا من هذه الطاقات يحظى اليوم بالاهتمام الا ان هنالك الكثير من الطاقات المتوفرة لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول المنطقة والدول الاسلامية والجارة لم يجر الاهتمام بها حيث ينبغي تنشيطها.

واكد رئيس الجمهورية قائلا: ان سياستنا اليوم تمضي في مسار احياء هذه الطاقات وتنشيط العلاقات مع الجيران. العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية ينبغي ان تتبلور بين دول المنطقة اكثر مما مضى.

يتبع