ايران تخصص عدة رحلات جوية لاخراج مواطنيها المقيمن في اوكرانيا

واوضح خطيب زادة في تصريح له اليوم الخميس ان وزارة الخارجية ومنذ بداية الأزمة الاوكرانية شكلت لجنة خاصة لمتابعة شؤون الايرانيين المقيمين هناك، كما ان وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان يتابع هذا الأمر شخصيا.

واضاف خطيب زادة : لقد اصدرنا بيانين حذرنا فيهما المواطنين الايرانيين في اوكرانيا ودعوناهم الى الابتعاد عن النقاط الساخنة ، كما اصدرنا اليوم بيانا ثالثا بهذا الشان ، اضافة الى تخصيص خط هاتف يعمل 24 ساعة بين طهران والسفارة الايرانية في كييف.

واشار المتحدث باسم الخارجية الى انه خلال العشرة ايام الاخيرة لم تستطع أي دولة اخراج مواطنيها جوا من اوكرانيا بسبب الظروف السائدة في هذا البلد ، موضحا ان الخارجية الايرانية تسعى لاستحصال موافقات لتنظيم عدة رحلات جوية لاخراج الايرانيين من بعض مناطق اوكرانيا.

انتهى** 2344