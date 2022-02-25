وزير الطرق: سننظم رحلات جوية طارئة لاجلاء الرعايا الايرانيين من أوكرانيا

وكتب قاسمي في تغريدة له على تويتر مساء الخميس: سنتخذ في أقرب وقت ممكن، إجراءات للحفاظ على أمن الرعايا الايرانيين الاعزاء المقيمين في اوكرانيا ونقلهم جوا عبر شركة الخطوط الجوية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف: بالتعاون مع وزارة الخارجية، نجري حاليا مشاورات مع نظرائنا في روسيا وأوكرانيا، اذ ان الحفظ على أرواح وأمن الإيرانيين الأعزاء يعد من أولويات الحكومة الشعبية.

واعلن مدير عام العلاقات العامة في شركة الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" مساء الخميس: إن شركة الخطوط الجوية الايرانية مستعدة لتنظيم رحلات طارئة لنقل الإيرانيين من أوكرانيا فور حصولها على الترخيص اللازم.

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