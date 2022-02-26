متحدث الخارجية : ايواء العدد القليل من الرعايا الايرانيين المتبقين في كييف

جاء ذلك في تصريح متلفز، عشية الاحد، للمتحدث باسم الخارجية حول ظروف المواطنين الايرانيين المقيمين في اوكرانيا.

واكد "خطيب زادة"، انه لم تصل حتى الان اي تقارير بشان تعرض هؤلاء المواطنين الى مشاكل، سوى بعض الهواجس التي بذلت الجهود لمعالجتها.

واضاف، انه نظرا للوضع الامني في اوكرانيا (حظر التجوال)، فإنه لا يمكن اجلاء جميع الايرانيين اليوم.

ولفت المتحدث باسم الخارجية، ان الظروف داخل اوكرانيا تتصاعد بشكل هائل، وعليه فإننا سعينا في الخطوة الاولى وحتى الان لاجلاء الطلاب والرعايا الايرانيين من المدن عالية الخطورة.

وفي الخطوة الثانية، يقول خطيب زادة، انها شهدت نقل المواطنين الايرانيين صوب الحدود الغربية الاوكرانية.

واردف، ان سفارة الجمهورية الاسلامية، سعت الى اجلاء الطلاب والمواطنين الايرانيين عبر الطريق السككي وطرق اخرى، و وفرت الوسائل اللازمة لهم.

وتابع، انه تم بالتنسيق مع السفارة، نقل 200 طالب ايراني بواسطة القطارات الى النقاط الحدودية الغربية لاوكرانيا.

متحدث الخارجية، وصف الظروف على الحدود البولندية والرومانية سيئة؛ مبينا ان هناك طابورا يمتد لـ 8 الى 10 كم من النازحين امام الحدود البولندية، وان المجموعات الطلابية دخلت هذا البلد اعتبارا من ظهر اليوم؛ حيث تم ايواء 30 منهم داخل مراكز الايواء في بولندا.

واكد ان الدبلوماسيين الايرانيين يرافقون العدد القليل من الايرانيين الباقين في كييف، وذلك لتعثر اجلائهم جميعا اثر الظروف الطارئة وحظر التجوال هناك.

واستطرد خطيب زادة انه لو بلغ عدد الايرانيين الذين يقفون في طوابير الدخول الى الاراضي البولندية، حدا ملحوظا لغاية يوم غد الاحد، سيتم عند ذلك توفير رحلة جوية خاصة لهم ولا داعي للقلق، حيث ان الاجراءات متواصلة من قبل السفارة الايرانية، لايواء الاشخاص (الايرانيين) الذين دخلوا بولندا ورومانيا.

وخاطب كافة الرعايا الايرانيين، في حال تعرضهم لاي مشكلة وفي اي نقطة حدودية او داخل المدن، ان يتصلوا فورا عبر الارقام المدرجة في الموقع الالكتروني لوزارة خارجية الجمهورية الاسلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ذات الصلة؛ مبينا ان الجهود متواصلة بهدف اجلائهم في اقصر وقت ممكن.

وصرح متحدث الخارجية، "اننا على اتصال مع السفارة الاوكرانية في طهران ايضا، وقد طالبنا هؤلاء بتوفير منافذ عبور امنة للرعايا الايرانيين".

انتهى ** ح ع