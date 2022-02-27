لمواصلة المفاوضات؛ باقري یغادر طهران متوجها الى فيينا

ووصلت مفاوضات فیننا إلى منعطف حاسم ويقترب المفاوضون من التوصل الى الاتفاق أكثر من أي وقت مضى وقد حان الوقت لأن يتخذ الغرب القرارات اللازمة.

وفي السياق كان قد اشار وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" في حسابه بموقع تويتر امس السبت الى مباحثاته الهاتفية مع مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "جوزيب بوريل" وكتب، "إننا ندرس الان نص الاتفاقية بجدية.

وتابع وزير الخارجية : يواصل زميلي "علي باقري" بدوره، المشاورات والاتصالات مع "مورا"، والجميع يبذل الجهود من اجل التوصل الى اتفاق جيد؛ وقد ابلغنا الجانب الاخر ان لدينا خطوط حمراء.

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