ايران وأرمينيا تطلعان لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك

وفي اطار هذه السياسة التقی وزيرالطاقة الایراني "علي اکبر محرابیان" سفير أرمينيا الجديد "ارسن آواکیان"، الیوم الثلاثاء.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان عقد الاجتماع السابع عشر للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين إيران وأرمينيا.

وتباحث محرابیان وآواکیان الذي تم تعيينه مؤخرا سفیرا لارمينيا بطهران حول توطيد العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي واتخاذ قرارات بناءة ترمي لتنمية التعاون بين البلدين على مختلف الصعد التجارية والاقتصادية والطاقة.

وفي هذا السياق ايضا التقى مؤخرا مساعد الرئيس الايراني في الشؤون القانونیة "محمد دهقان" وزير العدل الأرمنی"كارن آندراسيان" وأكد ان سياسة ايران قائمة على رفع مستوى التعاون مع دول الجوار بكافة المجالات ولاسيما الاقتصادية والتجارية.

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