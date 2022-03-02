نتوقع من الاطراف الغربيين تبني قرار سياسي ورؤية حقيقية في فيينا

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان "امير عبداللهيان" ادلى بهذا التصريح خلال مباحثاته الهاتفية اليوم الاربعاء مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي".

كما نوّه باهمية بعض القضايا العالقة وضرورة الحفاظ على مصالح ايران الوطنية، وبما يشمل المجالات الاقتصادية في هذه المفاوضات.

واعرب وزير الخارجية عن ارتياحه ازاء التعاون الوثيق بين طهران وبكين؛ مؤكدا على اهمية هذه الاواصر الوطيدة خلال مفاوضات فيينا وايضا حيال سائر القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبلّغ امير عبداللهيان تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" الى نظيره الصيني؛ مصرحا، ان اية الله رئيسي اصدر تعليماته حول نتفيذ "خطة التعاون الشامل على مدى 25 عاما" بين ايران والصين.

واستطرد: لقد ان الاوان لاتخاذ خطوات حازمة وعاجلة في سياق تنفيذ هذه الخطة الشاملة بين البلدين.

الى ذلك، اكد وزير خارجية الصين ضرورة المشاورات البرلمانية بين طهران وبكين لمتابعة "الخطة الشامل على مدى 25 عاما".

ولفت "وانغ يي" في هذا الاتصال، الى اهمية التواصل الوثيق بين ايران والصين على صعيد المفاوضات الجارية في عاصمة النمسا، مصرحا ان هناك الكثير من الانجازات تحققت لحد اليوم بفضل هذا التنسيق والجهود المشتركة.

وفيما اكد على اهمية القضايا العالقة خلال المفاوضات، صرح وزير خارجية الصين : ان بكين تتفهم وتدعم المطالب المنطقية المطروحة من جانب الطرف الايراني.

كما تطلع الى مواصلة سير التقدم والتعامل بين اطراف المفاوضات في فيينا من اجل التوصل الى اتفاق نهائي.

وجاء في هذا التقرير ايضا، بان الجانبين الايراني والصيني استعرضا خلال الاتصال الهاتفي بينهما، التطورات الاوكرانية واعربا عن املهما في نجاح الاجتماع الثالث لدول الجوار الافغاني المرتقب في بكين.

انتهى ** ح ع