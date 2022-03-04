٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:٥٥ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84670356
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الإعلام البرتغالي يشيد باداء مهدي طارمي

الإعلام البرتغالي يشيد باداء مهدي طارمي

طهران/ 4 اذار/مارس/ارنا- أشاد الاعلام البرتغالي بـاداء اللاعب الإيراني لفريق بورتو" مهدي طارمي" وكتبت: إنه أفضل مهاجم العام في الدوري البرتغالي وقد قدم أداء مذهلا بقميص بورتو.

 ویعتبرطارمي من أفضل اللاعبين في الدوري البرتغالي، و اظهر هذا المهاجم الإيراني لفریق بورتو كفاءته الفنية العالية وسجل أهدافا حاسمة لفريقه.

وموقع "Sp Fútbol Portugués"، وهو أحد أشهر المواقع الرياضية في البرتغال وأشاد باداء اللاعب الايراني طارمي وكتب: إذا طلبت من أي مشجع برتغالي لكرة القدم التعليق على الجودة الفنية لمهدي طارمي بلا شك حصل على لقب أفضل مهاجم للعام في الدوري البرتغالي.

ويذكر أن طارمي اختير كأفضل هداف للدوري البرتغالي في عام 2020، كما اختير عدة مرات كأفضل لاعب اجنبي للاسبوع في اسيا.

الإعلام البرتغالي يشيد باداء مهدي طارمي

وشارك اللاعب الايراني لكرة القدم مهدي طارمي، في 35 مباراة بقميص فريق بارتو في 2021-2022  وتمكن من تسجيل 35 هدفًا و 13 تمريرة حاسمة.

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