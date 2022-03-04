وزير الصحة: ايران ضمن الدول الـ 10 المتقدمة في مكافحة كورونا في العالم

وقال عين اللهي في تصريح ادلى به الجمعة على هامش تفقده لمستشفى "السيدة فاطمة المعصومة (س)" في مدينة آزادشهر بمحافظة كلستان شمال شرق ايران: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد ضمن الدول الـ 10 الاولى المتقدمة في العالم في مجال مكافحة مرض كورونا مما يعد احد المنجزات المهمة للبلاد.

واضاف: ان جميع المنظمات العالمية ومنها منظمة الصحة العالمية اشادت بجهود الجمهورية الاسلامية الايرانية سواء من ناحية الوقاية من مرض كورونا والتطعيم على نطاق واسع في البلاد او من ناحية علاج المرضى المصابين بهذا المرض.

وقال وزير الصحة في جانب اخر من حديثه ان هنالك نحو 220 مشروعا في المجال الصحي في البلاد قيد التنفيذ في الوقت الحاضر وقد حققت تقدما بنسب تتراوح بين 10 الى 90 بالمائة، مؤكدا بان اولوية الوزارة تتمثل في اكمال المشاريع غير المتكملة.

انتهى ** 2342