رئيس الجمهورية: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية

وقال آية الله رئيسي، في تصريح صحفي في ختام زيارته لمحافظة كلستان شمال شرق ايران الجمعة ضمن جولات الحكومة التفقدية لمحافظات البلاد: إن نظرة متزنة تسود السياسة الخارجية الايرانية والاهتمام بالشرق أو الغرب ليس مدرجا على جدول الاعمال.

واضاف: كانت نظرة وأمل البعض سابقا ترتكز على الغرب ما أسفر عن تعليق نشاطات البلاد الا اننا رغم مفاوضاتنا مع الغربيين حاليا وجهودنا الرامية لرفع الحظر لكننا نعتمد على شباننا الغيارى في الحفاظ على استقلال البلاد واقتدارها.

وقال: إن العلاقات الحالية مع الجوار لا تتناسب مع طاقات الجانبين وينبغي تطويرها.

وأكد استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتنمية العلاقات التجارية مع دول الجوار.

واعتبر حجم الاتصالات والتعامل مع الجوار، خلال الاشهر الاخيرة، بانه يؤكد التأثيرات الايجابية لهذه السياسة كما ان العوائد الناتجة عن العلاقات التجارية مع الجوار مؤشر لهذا الأمر.

واكد رئيس الجمهورية في جانب اخر من حديثه بانه لا معنى لـ"لسنا قادرين ولا يمكن وليس لدينا المال" وان منطقنا الاساس هو "اننا قادرون".

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