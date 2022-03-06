مسؤول : ايران تحقق ارقاما قياسية مميزة في مجال الملاحة البحرية

وفي تقريره الذي قدمه الى المتحدث باسم الحكومة اليوم الاحد، لفت "مدرس خياباني" ان مجموعة الملاحة البحرية الايرانية تمكنت من تحقيق هذه الانجازات برغم الحظر المفروض على البلاد والمشاكل الناجمة عنه.

واوضح، ان هذه المجموعة استطاعت خلال العام الجاري ان تسجل رقما قياسيا جديدا في مجال الارباح والعائدات ايضا.

وصرح المسؤول بوزارة الطرق واعمار المدن، ان الدول التي تقف وراء فرض الحظر على الملاحة البحرية الايرانية، سعت لتقويض جميع نشاطاتها وعرقلة سير التقدم فيها لكن جهود المسؤولين والقوى العاملة لدى هذه المجموعة استطاعت ان تفشل تلك المحاولات.

وتابع، ان هيئة الملاحة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية واصلت المضي في تقديم خدماتها على الصعيد الدولي وبمختلف المجالات التجارية، رغم بعض التحديات والعراقيل المالية التي تسعى لاجتيازها ايضا.

ونوه مدرس خياباني، انه في ضوء هذه الانجازات فقد اعلن العديد من الشركات الاجنبية اليوم عن رغبتها في عقد الاستثمارات مع مجموعة الملاحة البحرية الايرانية.

انتهى ** ح ع