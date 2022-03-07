نسج اروع سجادة قرآنية للعالم الإسلامي في تبريز

طهران / 6 اذار / مارس / ارنا – قال الرئيس بالوكالة للبعثة الايرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا "محمد رضا غائبي" : ان التقرير الجديد لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتضمن بعض التطورات الايجابية ومنها شطب احد المواقع الزعومة من قائمة القضايا العالقة حول اتفاق الضمانات.