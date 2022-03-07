نسج اروع سجادة قرآنية للعالم الإسلامي في تبريز

وأوضح أحمد حمزة زاده اليوم الاثنين بانه يتم حاليا نسج السجادة الحريرية الكاملة للقرآن الكريم يبلغ طوله 160 سانتي متر بواسطة الفنانين الماهرين في محافظة أذربايجان برعاية جامعة تبريز للفنون الإسلامية وهي تمر بمراحلها النهائية.
وذكر حمزة زاده انه تم تصميم هذه السجادة بواسطة الكمبيوتر واستخدمت فيها الالوان الطبيعية تتكون من 20 لونًا مختلفًا.
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تبریز/7 أذار/مارس/ارنا-أعلن المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في أذربايجان الشرقية بانه يتم حاليا نسج اروع سجادة قرآنية في العالم الإسلامي في مدينة تبريز في شمال غرب ايران .
وأوضح أحمد حمزة زاده اليوم الاثنين بانه يتم حاليا نسج السجادة الحريرية الكاملة للقرآن الكريم يبلغ طوله 160 سانتي متر بواسطة الفنانين الماهرين في محافظة أذربايجان برعاية جامعة تبريز للفنون الإسلامية وهي تمر بمراحلها النهائية.
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