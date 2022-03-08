٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٧ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84675460
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إيران وبوليفيا تؤكدان على ضرورة تعزير العلاقات الثقافية بینهما

إيران وبوليفيا تؤكدان على ضرورة تعزير العلاقات الثقافية بینهما

طهران/ 8 اذار/مارس/ارنا- اکد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "محمد مهدي إسماعيلي" على ضرورة تعزيز العلاقات الثقافية بين إيران وبوليفيا، والسعي لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي الشامل بين البلدين.

واشار إسماعيلي في لقاء مع سفيرة بوليفيا لدى طهران "رومينا بيريز راموس" إلى تاريخ بوليفيا في النضال ضد المستعمرين، مثمنا موقف بوليفيا الشجاع الداعي إلى الاستقلال.

وأضاف ان الثورة الإسلامية في ايران لها طابع ثقافي وبعد انتصار الثورة ركز القادة الإيرانيون بشكل كبير على المواضيع الثقافية.

وأكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي على ضرورة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي الشامل بين البلدين لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين وقال : في السنوات الأخيرة ازداد الاهتمام بدراسة ثقافة دول أمريكا اللاتينية ومن بينها بوليفيا ونأمل أن نرى أحداثا ثقافية جيدة بين البلدين من خلال ابرام هذه الاتفاقية.

من جانبها، أكدت السفيرة البوليفية في طهران رومينا بيريز راموس في هذا اللقاء على توسيع العلاقات الثقافية بين البلدين وقالت: نسعى لتوقيع مذكرة تفاهم ثقافية،قائلة: نسعى إلى فهم صحيح للثقافة الإيرانية وترويجها في بوليفيا فضلاً عن التعريف بالثقافة البوليفية للشعب الإيراني في اطار تعزيز التعاون الثقافي المشترك، مشيرة الى ان وسائل الإعلام الغربية تشن في الوقت الراهن حربا نفسية وإعلامية ضد إيران وتحاول تشويه سمعتها .

وأعلنت السفيرة البوليفية في طهران استعداد بلادها لاقامة فعاليات ثقافية وفنية مختلفة في مجال السينما والمسرح والدورات التدريبية وغيرها في البلدين للتعريف بالثقافة والهوية الايرانية والبوليفية .

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