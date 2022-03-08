الاحتلال يفجر منزلي أسيرين فلسطينيين في الضفة

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء عددا من الشبان الفلسطينيين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، كما هدمت منزلي الأسيرين غيث وعمر جرادات في قرية السيلة الحارثية قرب مدينة جنين.

وفي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي قرية السيلة الحارثية أثناء هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلي الأسيرين الشقيقين غيث وعمر جرادات اللذين تتهمهما بالمشاركة في قتل مستوطن في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال ومقاومين فلسطينيين، تخللها إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة مصنعة محليا صوب جنود الاحتلال. وأصيب عدد من المواطنين بجراح مختلفة خلال المواجهات وهدمت قوات الاحتلال أحد المنزلين يدويا، والأخر بتفجيره بمواد متفجرة.

كما أصيب شرطيان إسرائيليان بجروح طفيفة بعد اصطدام سيارة يقودها فلسطيني بمركبتهما داخل قرية سيلة الحارثية.

انتهی**3269