٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85714874
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اليمن: عدوان أميركي - بريطاني يستهدف بـ 6 غارات محافظات صنعاء والحديدة وعمران

٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٠٠ ص
رمز الخبر: 85714874
اليمن: عدوان أميركي - بريطاني يستهدف بـ 6 غارات محافظات صنعاء والحديدة وعمران

طهران / 9 كانون الثاني/يناير/ارنا- شنّ العدوان الأميركي - البريطاني غارات، فجر اليوم الخميس، على اليمن استهدفت محافظات صنعاء والحديدة وعمران، في ظلّ مواصلة القوات المسلحة اليمنية تنفيذ العمليات العسكرية في البحر وضدّ كيان الاحتلال الإسرائيلي، إسناداً للمقاومة في قطاع غزة.

واستهدف العدوان الأميركي البريطاني بـ 6 غارات، منها على منطقة جربان، في مديرية سَنْحان، جنوبي محافظة صنعاء، وأيضاً على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وأخرى على مديرية اللحية في محافظة الحديدة غربي اليمن، بحسب ما أكده مراسل الميادين في صنعاء.

وفي التفاصيل، قال مراسل الميادين إن العدوان الأميركي - البريطاني شنّ غارتين على منطقة جربان، في مديرية سَنْحان، جنوبي محافظة صنعاء، وعاود استهداف مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمالي اليمن بـ3 غارات.

كذلك، استهدف بغارة مديرية اللحية شمالي غربي محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وأمس، شنّ العدوان الأميركي - البريطاني غارات، على اليمن استهدفت محافظتي صنعاء وعمران. واستهدف العدوان المحافظتين، عبر صواريخ أطلقتها البوارج في البحر الأحمر.

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