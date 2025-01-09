اليمن: عدوان أميركي - بريطاني يستهدف بـ 6 غارات محافظات صنعاء والحديدة وعمران

واستهدف العدوان الأميركي البريطاني بـ 6 غارات، منها على منطقة جربان، في مديرية سَنْحان، جنوبي محافظة صنعاء، وأيضاً على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وأخرى على مديرية اللحية في محافظة الحديدة غربي اليمن، بحسب ما أكده مراسل الميادين في صنعاء.

وفي التفاصيل، قال مراسل الميادين إن العدوان الأميركي - البريطاني شنّ غارتين على منطقة جربان، في مديرية سَنْحان، جنوبي محافظة صنعاء، وعاود استهداف مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمالي اليمن بـ3 غارات.

كذلك، استهدف بغارة مديرية اللحية شمالي غربي محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

وأمس، شنّ العدوان الأميركي - البريطاني غارات، على اليمن استهدفت محافظتي صنعاء وعمران. واستهدف العدوان المحافظتين، عبر صواريخ أطلقتها البوارج في البحر الأحمر.

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