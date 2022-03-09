٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٦ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84676902
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المتحدث باسم الجمارك:

التجارة الخارجية في ايران اقتربت من 10 مليارات دولار في فبراير

التجارة الخارجية في ايران اقتربت من 10 مليارات دولار في فبراير

طهران/9 اذار/مارس/ارنا- قال المتحدث باسم الجمارك بانه تم في شباط /فبراير الماضي تبادل 15 مليونا و 799 ألف طن من البضائع بقيمة 9 مليارات و 858 مليون دولار بين إيران ودول أخرى مسجلا بذلك زيادة بنسبة 45٪ وزنا و 52٪ قيمة مقارنة بالعام الماضي.

واشار السيد روح الله لطيفي إلى الصادرات غير النفطية للبلاد و حصتها من إجمالي التجارة في شهر شباط الماضي قائلا تم تصدير 12 مليونا و 233 ألف طن من البضائع الإيرانية بقيمة 4 مليارات و 754 مليون دولار  إلى دول أخرى في هذا الشهر حيث سجلت الصادرات السلع غيرالنفطية نموا بنسبة 45 ٪ في الوزن و 64٪ في القيمة مقارنة بشهر شباط العام الماضي.

واضاف  لطيفي بان الصين احتلت المركز الاول في صادرات هذه السلع حيث قامت بشراء مليونين و 13 ألف طن من البضائع الإيرانية بقيمة مليار و 180 مليون دولار خلال شباط الماضي وسجلت الصادرات اليها نموا بنسبة 56٪  مقارنه بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال ان تركيا والعراق احتلا المركز الثاني والثالت على التوالي وتلتهما الامارات العربية المتحدة وجاءت افغانستان بالمركز الخامس.
انتهى** 1453

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