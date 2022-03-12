في تظاهرات ضد زيارة الرئيس الصهيوني لتركيا: نحن كلنا قاسم سليماني

واحرق المتظاهرون في مدن أنقرة واسطنبول وغازي عنتاب وبوردور وعدد من المدن الأخرى علم الكيان الصهيوني ورفعوا اعلام فلسطين وحزب الله وأنصار الله وصور الشهيد الفريق قاسم سليماني وهتفوا بشعارات "الموت لاسرائيل" و"الموت لامريكا" والشعارات المؤيدة لحركات المقاومة والداعية الى الجهاد ضد الصهاينة من ضمنها "نحن كلنا قاسم سليماني" و"التحية للجهاد" و"التحية لحزب الله".

وتعتبر الزيارة التي يقوم بها هرتزوغ الى تركيا اولى خطوات اعادة تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب بعد انتخاب هرتزوغ لرئاسة الكيان الصهيوني.

وتشهد المدن التركية مظاهرات مستمرة منذ يوم الاربعاء الماضي احتجاجا على زيارة هرتزوغ.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد هنأ في اتصال هاتفي هرتزوغ لانتخابه رئيسا للكيان الصهيوني، كتمهيد لزيارته الى تركيا.

وهذه اول زيارة لرئيس صهيوني الى تركيا خلال الاعوام الـ 18 الماضية.

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