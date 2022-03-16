العميد قاآني: فصل جديد من اقتدار قوى المقاومة قد بدأ

وهنأ العميد قاآني ، في كلمته الثلاثاء، امام حشد من قادة وكوادر حرس الثورة ، بمناسبة الاعياد الشعبانية، مشيدا بجهود المقاتلين بلا حدود في النهوض بأهداف الثورة الاسلامية وقال: ان حرس الثورة الاسلامية هم على خطى سيد الشهداء (ع) وان مسيرتنا جميعا هي حول محور الحياة الكريمة لسيد الشهداء (ع).

وأشار قائد قوة "القدس" بالحرس الثوري إلى الحرب التركيبية للاعداء ضد الشعب الايراني بكل الوسائل وقال: ان ساحة المعركة هي ساحة تقلبات وان ميدان المواجهة والصمود بوجه القوى الإجرامية يبعث على الفخر.

وأضاف: ان أبناء الثورة الإسلامية والمقاتلون بلا حدود في الحرس الثوري الإسلامي، وتنفيذا لأوامر ولي أمر مسلمي العالم الإمام الخامنئي العزيز، هم على اهبة الاستعداد لمواجهة حرب الأعداء التركيبية وهذا هو ثمرة نهج المقاومة.

واشار الى عملية الاغتيال الاميركية الغادرة التي طالت الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقهما وقال: ان الاعداء لم يدركوا بانه في الثقافة الالهية يكون تاثير سليماني شهيدا اكثر من سليماني قائدا وببركة الدماء الطاهرة لشهدائنا الابرار، سليماني وابومهدي ورفاقهما، فقد تمكنت كل قطرة منها ان تربي آلاف الاحرار والغيارى وقد جاءوا الى الساحة بدعم استشاري من قوات الثورة الاسلامية بلا حدود، اكثر عزما وتصميما، وبحول الله وقوته قد بدا فصل جديد من اقتدار قوى المقاومة حيث تتقدم هذه الجبهة الان الى الامام قدما.

واعتبر المقاومة راية زاخرة بالفخر ترفرف بيد قوات حرس الثورة بلا حدود وقال: ان قوة هذه الجبهة ونهج المقاومة الكبير يعود الى ان هنالك وراء كل رافع راية آلاف المقاتلين وعشرات الفرق، يصمدون جنبا الى جنب، وكلما تقدموا الى الامام تتعزز قوتهم اكثر فاكثر.

*ازمة اوكرانيا

واشار العميد قاآني الى ازمة اوكرانيا وقدرة اميركا الخاوية قائلا: ان احد الاسباب المهمة والاساسية لما يحدث الان في اوكرانيا والذي اشار اليه سماحة قائد الثورة الاسلامية ايضا هو وجود اميركا غير الملتزمة بتعهداتها والضعيفة والعاجزة.

واضاف قائد قوة "القدس": ان الاميركيين يشعرون اليوم بالهلع من فصائل المقاومة ويقولون بانه ليس لدينا الان قوات قتالية في العراق ويزعمون بان لهم فقط 2500 مستشار لشؤون التصليحات واعادة البناء.

واشار الى الخطوة الحازمة والمعبرة التي قام بها الحرس الثوري في استهداف المقر الاستراتيجي التآمري للكيان الصهيوني المزيف في اربيل مركز اقليم كردستان العراق ردا على استشهاد اثنين من قوات حرس الثورة المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) وقال: ان الكيان الصهيوني المجرم الذي كان يرفع يوما شعار "من النيل الى الفرات" اصبح الان ذليلا بحيث ينام الصهاينة برعب وهلع ويشعرون بالقلق من ان يستيقظوا وقد فقدوا جزءا من الاراضي المحتلة.

ونوه الى استعراض القدرة الصارخية-المسيرة من قبل المقاومة الاسلامية في لبنان وضعف الكيان الصهيوني امام ذلك واضاف: ان سيد المقاومة، السيد حسن نصرالله،تحدث صراحة عن الطاقات العالية لانتاج وتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة من قبل حزب الله وهو امر قاتل ومثير جدا للهلع بالنسبة للكيان الصهيوني ذلك لانهم يمارسون الدعاية منذ اعوام طويلة لقبتهم الحديدية لبيعها للدول الاخرى الا ان طائرة الاستطلاع المسيرة المصنعة على يد شباب حزب الله الغيارى قد عبرت القبة الحديدية الى الاراضي المحتلة وعادت الى قاعدتها بسلام.

كما اشار الى مقاومة الشعب اليمني المظلوم وقال: ان بعض الحكام الظلمة العملاء وبدعم من اميركا والكيان الصهيوني شنوا عدوانهم على اليمن المظلوم وضرجوا شعبه واطفاله بالدماء الا ان شباب اليمن ذوي العزم والارادة صمدوا واداروا البلاد وبنوا مختلف الصناعات وتمكنوا من تصنيع مختلف انواع الاسلحة والاعتدة والصواريخ والطائرات المسيرة وقاوموا امام تحالف العدوان.

واكد بانه مادام الشعب الايراني يستظل بنور الولاية سيكون مقتدرا ولن يُهزم وسيفرض الذل والهوان على اميركا المجرمة والكيان الصهيوني الغاصب والقاتل للاطفال واذنابه.

انتهى ** 2342