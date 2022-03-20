مسؤولة ايرانية: نهجنا الوطني مبني على رفع مكانة المراة

طهران / 19 اذار / مارس / ارنا – اكدت "رابطة ابناء شهداء الاسلام"، معلّقة على الاعدامات الجماعية الاخيرة في السعودية، ان "المنظمات الدولية بمؤتمراتها التي تنعقد بين الحين والاخر تحت عنوان "الدفاع عن حقوق الانسان"، لا تعمل سوى على تمرير اجنداتها السلطوية والمخادعة في العالم".