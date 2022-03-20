مسؤولة ايرانية: نهجنا الوطني مبني على رفع مكانة المراة

جاء ذلك في كلمة القتها خزعلي السبت خلال الاجتماع الـ 66 للجنة وضع المراة في منظمة الامم المتحدة، المعنية بشؤون المراة، حول موضوع "تعزيز القدرات الاقتصادية للنساء في عالم العمل المتغير".
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نيويورك / 20 اذار/مارس/ارنا- اكدت مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المراة والاسرة انسية خزعلي بان النهج الوطني للبلاد مبني على تنمية وتقدم ورفع مكانة النساء في جميع الاصعدة الفردية والاجتماعية.
جاء ذلك في كلمة القتها خزعلي السبت خلال الاجتماع الـ 66 للجنة وضع المراة في منظمة الامم المتحدة، المعنية بشؤون المراة، حول موضوع "تعزيز القدرات الاقتصادية للنساء في عالم العمل المتغير".
يتبع
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