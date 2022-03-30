رئيس الاتحاد الآسيوي للرغبي:إيران ستصل إلى المستوى الأول في اسيا بتخطيط مكثف

واشار "قيس عبد الله الظالعي" في تصریح خاص لمراسل (إرنا) اليوم الأربعاء، إلى زيارته لإيران والتشاور مع المسؤولين الرياضيين في بلادنا وقال زرت ایران قبل عطلة رأس السنة الإيرانية والتقيت خلال هذه الزيارة، وزير الرياضة والشباب "حمید سجادي" و رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية "رضا صالحي أميري" ورئيس اتحاد الجمعيات الرياضية "محمد عليبور".

واضاف إن موقف السلطات الإيرانية من الرياضة إيجابي للغاية ومن هذالمنطلق فان ایران تعتبر من قوى غرب آسيا في مختلف الرياضات.

واضاف: حققت الفرق الإيرانية نتائج جيدة في لعبة الرغبي موضحا ان المنتخب الايراني للرغبي فاز بمركز الوصافة في بطولة غرب آسيا في قسم الرجال كما حصل على المركز الثالث بهذه المنافسات في قسم السيدات، معتبرا هذه النجاحات بداية لتطور الرغبي في إيران.

وتابع قائلا : تتمتع بعض دول شرق آسيا بتاريخ طويل في ریاضة الرغبي وهم أكثر من قرن من الزمان و تمتلك إيران أقل من عقدين من الخبرة في اللعبة، مضیفا إيران رغم مواهبها الجيدة تحتاج إلى تخطیط مكثف للوصول إلى المستوى الأول بأسيا في اللعبة.

وقال ان اتخاذ إجراءات کالاهتمام بالبنية التحتية وتدريب المدربين والحكام ستكون فعالة لإيران للوصول إلى المستوى الأول بأسيا في الرغبي.

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