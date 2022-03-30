دبلوماسي ايراني: ننتهج التعامل الصادق مع من يرغب باقامة علاقات صادقة معنا

وقال احمدي في تصريح ادلى به لوكالة الانباء الاسبانية (افه): ان الجمهورية الاسلامية التي تحمل هوية ثقافية ودينية تأسست في الاول من نيسان/ابريل عام 1979 ، وفيها يعيش المواطنون على اساس الحرية ويشعرون في ظلها بالاباء والعزة ولا يتبعون اي قوة من القوى الكبرى ومتمسكون بدينهم ويعيشون على اساسه.

واضاف: بناء على ذلك فان الجمهورية الاسلامية دولة ذات نظام سيادة شعبية دينية وتتعامل مع جميع الدول التي تريد ان تكون لها علاقات صادقة معها لكنها لا تقيم علاقات مع الدول التي تريد سحق مصالح الشعب الايراني.

وقال الملحق الثقافي الايراني: هنالك في اطراف ايران اليوم حروب واشتباكات الا ان ايران تحظى بالامن والاستقرار والهدوء، وهو مكسب تحقق بلا شك في ظل قيادة سماحة آية الله الخامنئي وفطنته وذكائه في التقدم باهداف البلاد الى الامام.

انتهى ** 2342